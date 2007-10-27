Оценка деформации сооружения

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Необходимо выполнить следующий вид работ:

Предмет: Прикладная фотограмметрия

Методические указания: «Обоснование технологии фотограмметрических определений в решениях инженерно-технических задач»

Курсовая работа на тему: Оценка деформации сооружения.

Опорная плита конструкции на оползневом участке (0,004 х 0,004 х 0,001).

Допустимые погрешности оценки деформаций оползневые участки: осадки 3мм; смещения 10мм.

От претендентов жду заявок с указанием стоимости и сроков исполнения.

Желаемый срок: 3 недели

При условии качественного выполнения работы возможно удаленное сотрудничество на постоянной основе с безналичной оплатой.

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в аське.

292669542

[email protected]

16 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад