Решение задач по математике, высшей, дискретной

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен18 заявок291 просмотр
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Нужен человек способный решать (делать) задачи (задания) по математике, высшей, дискретной математике, теории вероятности, задания по MS office.

Работа удаленная, постоянная (в день от 1 до 4 заказов).

Оплата сдельная, безналичным расчетом (банк, Яндекс деньги, WebMoney).

С уважением,

Максим

16 лет назад
anafema
Максим 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
44 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
JuliM
Юлия 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
С Юлией приятно работать, разумные цены, быстрое решение. Что очень важно она постоянно на связи. Будем продолжать заказывать ей решение задач. Спасибо.
Очень хороший заказчик, рекомендую. Четкие задания и своевременная оплата. Приятно работать