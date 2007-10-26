Теория вероятности. Очень простая задача

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Необходимо решить одну очень простую задачу по теории вероятности. Задача в этом письме.

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Предположим, что число тренажерных залов неограничено велико. В 1/4 из

них занятие стоит 1$.в 1/4 из них-2$ и в 1/2-3$.Спортсмен посещает

наугад 4 тренажерных зала и выбирает для тренировки тот, в котором

стоимость занятия минимальна ( если таких залов несколько, то выбирается

любой из них). Какова средняя (ожидаемая) стоимость занятия?

16 лет назад
yupopov
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад