Модуль ядра Linux

Необходимы хорошие знания сетевых протоколов, навыки работы с структурой sk_buff. В аттаче дано примерное описание того, что нужно сделать. В идеале нужно написать диплом полностью. Но можно реализовать только программу. В зависимости от степени реализации будет изменяться и оплата. Детали при дальнейшем обсуждении.