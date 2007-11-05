Реферат Программы распознавания текста и перевода

$3
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка307 просмотров
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Реферат "Программы распознавания текста и автоматизированного перевода"

4-6 страниц в Word.

Плюс презентация по этому же реферату, 8-10 слайдов с динамическими эффектами.

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16 лет назад
Cave
Беларусь
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов
Выбранный исполнитель
masai
Джон 
53 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
16 лет назад
$2
Вадим сразу приступил к работе, все время был онлайн. Сделал работу намного лучше, чем требовалось - картинки, список литературы, анимация в каждом слайде.
С самого начала работы заказчик ставил четкие задачи. В ходе работы был онлайн, давал ясные указания. С оплатой проблем не было.
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