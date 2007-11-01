Контрольная работа по физике

Необходимо выполнить следующий вид работ: к/р по физике, 5 задач, 2-ой курс университета, в каждой задаче расписать подробно весь ход решения, включая вывод формул (если нужно). Оформление (в т.ч., формулы и рисунки) -электронное или скан хорошего качества.

Срок: 9-10 ноября

Задачи - во вложении.

При условии качественного выполнения работы возможно удаленное сотрудничество на постоянной основе с безналичной оплатой.

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в аське.

292669542

[email protected]