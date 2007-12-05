Написание работ по экономике

Нужно создать на Visual Prolog курсовую на тему "Создание игры ГО" срок 7 дней аська 352-552-450
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны специалисты (высшее, неоконченное высшее образование) желающие писать учебные работы (рефераты, курсовые, дипломные) по экономическим дисциплинам. Заказы будут поступать с нового сайта http://www.only-money.ru/ сайт начинает набирать обороты, нужны авторы!!!
Для рассмотрения принимаются авторы уже имеющие опыт написания работ.
- Похожие заказы
- $200Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $3
Реферат "Программы распознавания текста и автоматизированного перевода" 4-6 страниц в Word. Плюс презентация по этому же реферату, 8-10 слайдов с динамическими эффектами. Желательно побыстрее.Завершен16 лет назад
Необходимо выполнить следующий вид работ: одна задача по физике. Оформление - электронное или скан хорошего качества. Срок: как можно быстрее. Задача: во вложении При условии качественного выполнения работы возможно удаленное сотрудничество на постоянной основе с безналичной ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $10
Необходимо выполнить следующий вид работ: к/р по физике, 5 задач, 2-ой курс университета, в каждой задаче расписать подробно весь ход решения, включая вывод формул (если нужно). Оформление (в т.ч., формулы и рисунки) -электронное ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать работу по геометрии с 9(включительно) номера до 12(включительно), работа нетрудная. Пишите на асю 205321263 или на мыло [email protected] , ну или здесь оставьте свои предложения, обязательно указав цену и срок ...Завершен16 лет назад
См. вложение. Нужна база данных с подробным описанием. Пожалуйста, пишите цену.Завершен16 лет назад
Необходимы хорошие знания сетевых протоколов, навыки работы с структурой sk_buff. В аттаче дано примерное описание того, что нужно сделать. В идеале нужно написать диплом полностью. Но можно реализовать только программу. В зависимости от степени реализации ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо выполнить следующий вид работы: Предмет общая теория статистики Вид работы курсовая Объём 40 Тема работы статистическая оценка затрат нефтедобывающего предприятия Срок выполнения 5-7 дней При условии качественного выполнения работы возможно удаленное сотрудничество на постоянной основе с безналичной оплатой. Предпочтение отдается претендентам, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо выполнить следующий вид работ: Предмет: Прикладная фотограмметрия Методические указания: «Обоснование технологии фотограмметрических определений в решениях инженерно-технических задач» Курсовая работа на тему: Оценка деформации сооружения. Опорная плита конструкции на оползневом участке (0,004 х 0,004 х 0,001). Допустимые погрешности ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо выполнить следующий вид работ: Диплом Тема: "Проект аквапарка" 300 стр полноценный проект От претендентов просьба оставлять заявки с указанием сроков и стоимости исполнения. При условии качественного выполнения работы возможно удаленное сотрудничество на постоянной основе с безналичной оплатой. Предпочтение отдается претендентам, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт16 лет назад