Реферат по предмету рынок ценных бумаг

Плачу, задачи вот сам бы решил времени нету оплата за все 6 wmz могу работать с предоплатой! Задача №1. Дисконтный вексель на сумму 3 тыс. руб. со сроком 360 дней, банковская ставка 35%, рассчитайте, по какой ...