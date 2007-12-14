Рыцарские реалии в романе В. Скотта "Айвенго"

$200
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки235 просмотров
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Необходимо выполнить следующий вид работы:

Тип работы: дипломная

Тема работы:Рыцарские реалии в романе Вальтера Скотта "Айвенго" и проблемы их перевода Предмет:Английская филология

Объем работы:70-75

Дата сдачи:14.12.07.

Оплата: 5000 руб.

При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой.

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ.

[email protected]

292669542

16 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
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