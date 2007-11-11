Приближение функций в MathCAD

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки171 просмотр
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Контрольная по теме "Приближение функций" в MathCAD. 6 заданий.

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16 лет назад
Cave
Беларусь
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов