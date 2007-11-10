Здравствуйте! Нужно сделать курсовую по объектно-ориентированному программированию на Delphi.

Задание

на курсовую работу по объектно-ориентированному программированию

Цель работы: разработка набора взаимосвязанных классов для реализации заданной сложной структуры данных как специализированного контейнера.

Исходные данные: материалы курсовой работы по “Структурам и алгоритмам обработки данных” Программа "Библиотека" Эта курсовая с предыдущего курса я смогу её выслать для ознакомления.

Её суть:

1. Основа реализации списка - набор связанных элементов с указателями на информационные части, которые хранятся отдельно в динамически выделяемых областях памяти;

2. Информационная составляющая элемента списка содержит данные об одной книге библиотеки: название, автор, год издания, число страниц, количество экземпляров;

3. Должен быть реализован стандартный набор операций со списком: вывод списка на экран, поиск элементов с заданными значениями полей, сортировка списка по заданному полю, добавление нового элемента, удаление заданного элемента;

4. Добавление элемента в список включает запрос необходимых информационных полей с динамическим созданием информационной составляющей и выяснение места вставки элемента в список;

5. Удаление элемента из очереди - вывод информационной составляющей на экран, включение удаленного элемента во вспомогательный список

6. Дополнительная операция - просмотр вспомогательного списка удаленных элементов;

7. В любой момент должна быть доступна операция сохранения всей текущей структуры списка в файле с запросом имени файла

8. При запуске программы предусмотреть два режима - создание новой структуры с «нуля» и загрузка ранее созданной структуры из файла (с запросом имени файла)

А это уже требования к курсовой работе по ООП:

Требования к работе:

1.Каждый элемент основной и вспомогательной структуры и сами структуры в целом описываются своими классами со всеми необходимыми свойствами и методами

2.При использовании массивов реализуются только их динамические версии, инкапсулированные в соответствующие классы

3.Информационное наполнение каждого элемента структуры описывается в виде класса, содержащего 2-3 свойства и минимально необходимый набор методов (конструктор и методы доступа к свойствам)

4.Доступ к свойствам классов производится только с помощью открытых интерфейсных методов

5.Набор методов должен обеспечивать все необходимые операции: добавление и удаление элементов, поиск и просмотр, сохранение в файле и загрузка из файла

6.Классы должны взаимодействовать друг с другом на принципах композиции (обязательное требование) или наследования (по возможности) с обязательным представлением UML-диаграммы классов

7.Библиотека классов оформляется в виде отдельного модуля

8.Для проверки работоспособности библиотеки классов создать демонстрационную программу

с поддержкой оконного пользовательского интерфейса

9.Для отработки возможных ошибок времени выполнения использовать только механизм исключений (exception)

10.Язык программирования и среда разработки: Delphi

Примерное содержание пояснительной записки

1.Постановка задачи

2.Основные понятия объектной технологии

3.Описание всех классов библиотеки с диаграммой взаимодействия классов

4.Листинг демонстрационной программы

5.Примеры экранных форм с иллюстрацией разных состояний контейнера

6.Список литературы

Могу выслать методичку по этому предмету, её составил препод, который будет проверять работу.

При возникновении дополнительных вопросов-пишите-отвечу.

Ольга