Курсовая работа в Matlab - шагающий человечек. Необходимо знание численных методов. Подробности по ICQ.
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Здравствуйте! Нужно сделать курсовую по объектно-ориентированному программированию на Delphi.
Задание
на курсовую работу по объектно-ориентированному программированию
Цель работы: разработка набора взаимосвязанных классов для реализации заданной сложной структуры данных как специализированного контейнера.
Исходные данные: материалы курсовой работы по “Структурам и алгоритмам обработки данных” Программа "Библиотека" Эта курсовая с предыдущего курса я смогу её выслать для ознакомления.
Её суть:
1. Основа реализации списка - набор связанных элементов с указателями на информационные части, которые хранятся отдельно в динамически выделяемых областях памяти;
2. Информационная составляющая элемента списка содержит данные об одной книге библиотеки: название, автор, год издания, число страниц, количество экземпляров;
3. Должен быть реализован стандартный набор операций со списком: вывод списка на экран, поиск элементов с заданными значениями полей, сортировка списка по заданному полю, добавление нового элемента, удаление заданного элемента;
4. Добавление элемента в список включает запрос необходимых информационных полей с динамическим созданием информационной составляющей и выяснение места вставки элемента в список;
5. Удаление элемента из очереди - вывод информационной составляющей на экран, включение удаленного элемента во вспомогательный список
6. Дополнительная операция - просмотр вспомогательного списка удаленных элементов;
7. В любой момент должна быть доступна операция сохранения всей текущей структуры списка в файле с запросом имени файла
8. При запуске программы предусмотреть два режима - создание новой структуры с «нуля» и загрузка ранее созданной структуры из файла (с запросом имени файла)
А это уже требования к курсовой работе по ООП:
Требования к работе:
1.Каждый элемент основной и вспомогательной структуры и сами структуры в целом описываются своими классами со всеми необходимыми свойствами и методами
2.При использовании массивов реализуются только их динамические версии, инкапсулированные в соответствующие классы
3.Информационное наполнение каждого элемента структуры описывается в виде класса, содержащего 2-3 свойства и минимально необходимый набор методов (конструктор и методы доступа к свойствам)
4.Доступ к свойствам классов производится только с помощью открытых интерфейсных методов
5.Набор методов должен обеспечивать все необходимые операции: добавление и удаление элементов, поиск и просмотр, сохранение в файле и загрузка из файла
6.Классы должны взаимодействовать друг с другом на принципах композиции (обязательное требование) или наследования (по возможности) с обязательным представлением UML-диаграммы классов
7.Библиотека классов оформляется в виде отдельного модуля
8.Для проверки работоспособности библиотеки классов создать демонстрационную программу
с поддержкой оконного пользовательского интерфейса
9.Для отработки возможных ошибок времени выполнения использовать только механизм исключений (exception)
10.Язык программирования и среда разработки: Delphi
Примерное содержание пояснительной записки
1.Постановка задачи
2.Основные понятия объектной технологии
3.Описание всех классов библиотеки с диаграммой взаимодействия классов
4.Листинг демонстрационной программы
5.Примеры экранных форм с иллюстрацией разных состояний контейнера
6.Список литературы
Могу выслать методичку по этому предмету, её составил препод, который будет проверять работу.
При возникновении дополнительных вопросов-пишите-отвечу.
Ольга
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