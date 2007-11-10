Курсовая по анимаци в Matlab

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки178 просмотров
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Курсовая работа в Matlab - шагающий человечек. Необходимо знание численных методов.

Подробности по ICQ.

16 лет назад
Cave
Беларусь
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов
Выбранный исполнитель
OLLIGARH
Ольга 
53 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад