Презентация (биржевая тематика) англ. язык

Нужна помощь/консультация для подготовки презентации по биржевой тематике (общие понятия, кризисы, механизмы работы бирж). Длительность презентации около 20 минут. То есть от исполнителя не требуется делать все от А до Я, а следующее.

1. Структура презентации (план)

2. Поиск информации (нужно несколько источников)

3. Создание слайдов (на простейшем уровне)

Естественно желателен опыт подготовки презентаций я хорошее знание английского.

То есть получается коллективная работа со мной, так как один я не успеваю.

Актуально во вторник, среду, и до полудня четверга (13, 14, 15 ноября).