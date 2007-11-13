Мониторинг подготовленности учащихся

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить следующий вид работы:

Тип работы: контрольная

ВУЗ:Педагогический институт,Москва

Тема работы: "Мониторинг физического

развития и физической подготовленности учащихся".

Предмет:Физическая культура

Дата сдачи:19 ноября

Дополнительная

информация:Информация о контрольной находися в журнале "Спорт в

школе" 19 ,1-15 октября

При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой.

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, MailAgent или Skype.

ICQ: 292669542

MailAgent: [email protected]

Skype: rodis-satory

16 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Написать драйвер

    Необходимо выполнить следующий вид работы: Тип работы: контрольная ВУЗ: МИФИ Тема работы: Написать драйвер, который оповещает клиентскую программу о попытках открытия EXE-файлов на запись (системный вызов NtCreateFile с соответствующими параметрами). Должны выдаваться имя открываемого файла и PID процесса, создавшего ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Формы карнавальной культуры

    $40

    Необходимо выполнить следующий вид работы: Тип работы: курсовая Тема работы: "Формы карнавальной культуры в средневековом французском фарсе" Предмет: Литература: зарубежная, русская Объем работы:30-50 листов Дата сдачи:27.11.2007 При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой. Предпочтение отдается претендентам, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дерматоглифический анализ

    $40

    Необходимо выполнить следующий вид работы: Тип работы: курсовая ВУЗ: педагогический институт Тема работы: "Дерматоглифический анализ - как один из экспресс-методов определения наследственных заболеваний человека Предмет:Генетика Объем работы:40-50 листов Дата сдачи: 22.11.2007 Дополнительная информация: с практической частью

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Развитие системы гос. ветеринарного надзора

    $40

    Необходимо выполнить следующий вид работы: Тип работы: курсовая Тема работы: "Развитие системы государственного ветеринарного надзора в современных условиях: особенности, проблемы". Предмет: Ветеринария Объем работы: 50 листов Дата сдачи: 20/11/2007 При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Противоугонные системы для автомобиля

    $200

    Необходимо выполнить следующий вид работы: Дипломная работа Предмет: схемотехника Тема диплома: "Противоугонные системы для автомобиля". Методические указания имеются. Подавая заявку, просьба кратко написать о своем опыте по выполнению аналогичных работ , либо дать ссылки на портфолио. При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Презентация (биржевая тематика) англ. язык

    Нужна помощь/консультация для подготовки презентации по биржевой тематике (общие понятия, кризисы, механизмы работы бирж). Длительность презентации около 20 минут. То есть от исполнителя не требуется делать все от А до Я, а следующее. 1. Структура презентации ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад