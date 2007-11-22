Дерматоглифический анализ

$40
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Необходимо выполнить следующий вид работы:

Тип работы: курсовая

ВУЗ: педагогический институт

Тема работы: "Дерматоглифический анализ - как один из экспресс-методов определения наследственных заболеваний человека

Предмет:Генетика

Объем работы:40-50 листов

Дата сдачи: 22.11.2007

Дополнительная информация:

с практической частью

16 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад