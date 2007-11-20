Развитие системы гос. ветеринарного надзора

$40
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки155 просмотров
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Необходимо выполнить следующий вид работы:

Тип работы: курсовая

Тема работы: "Развитие системы государственного ветеринарного надзора в

современных условиях: особенности, проблемы".

Предмет: Ветеринария

Объем работы: 50 листов

Дата сдачи: 20/11/2007

При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой.

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, MailAgent или Skype.

ICQ: 292669543

MailAgent: [email protected]

Skype: rodis-satory

16 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад