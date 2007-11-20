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Развитие системы гос. ветеринарного надзора
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Необходимо выполнить следующий вид работы:
Тип работы: курсовая
Тема работы: "Развитие системы государственного ветеринарного надзора в
современных условиях: особенности, проблемы".
Предмет: Ветеринария
Объем работы: 50 листов
Дата сдачи: 20/11/2007
При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой.
Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, MailAgent или Skype.
ICQ: 292669543
MailAgent: [email protected]
Skype: rodis-satory
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