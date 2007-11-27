Написать драйвер

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Необходимо выполнить следующий вид работы:

Тип работы: контрольная

ВУЗ: МИФИ

Тема работы: Написать драйвер, который оповещает клиентскую программу о попытках открытия

EXE-файлов на запись (системный вызов NtCreateFile с соответствующими

параметрами). Должны выдаваться имя открываемого файла и PID процесса,

создавшего директорию (PsGetCurrentProcessId()).

Предмет:Программирование

Дата сдачи:27/11/2007

При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой.

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, MailAgent или Skype.

ICQ: 292669542

MailAgent: [email protected]

Skype: rodis-satory

16 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад