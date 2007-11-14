Задачи по логике

Разработка программы на Delphi 6 или 7 (с комментарием каждой строки в исходниках), создать диаграммы в Erwin/Bpwin и презентацию в PowerPoint (13-15 слайдов). Описать все в Word как курсовую с описанием создания в Delphi ...
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Необходимо выполнить следующий вид работы:
Логика. Задачи
Контрольная
срок: 30 ноября 2007
Сама работа прилагается во вложенном к проекту файле.
При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой.
Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, MailAgent или Skype.
ICQ: 292669543
MailAgent: [email protected]
Skype: rodis-satory
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