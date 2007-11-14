Большая курсовая по Delphi

Разработка программы на Delphi 6 или 7 (с комментарием каждой строки в исходниках), создать диаграммы в Erwin/Bpwin и презентацию в PowerPoint (13-15 слайдов). Описать все в Word как курсовую с описанием создания в Delphi и со скриншотами.

В курсовой работе должны быть решены следующие задачи:

1. Описание документооборота предприятия.

2. Построение инфологической модели бизнес-процессов предприятия и анализ этой модели.

3. Создание сущностей и атрибутов и построение на этой основе модели данных.

4. Нормализация отношений. Описание процесса приведения к 3НФ.

5. Обеспечение ссылочной целостности.

6. Описание и обоснование структуры отношений.

7. Построение иерархии форм приложения.

8. Проектирование локального программного приложения для доступа к БД.

Для решения задач использовать BDE Administrator, SQL-Explore. Клиентское приложение создается с помощью среды Delphi 7.0 с использованием СУБД Paradox.

Курсовая работа должна содержать:

1. Титульный лист.

2. Утвержденное индивидуальное задание на курсовую работу.

3. Схема функциональной структуры ИС.

4. DFD-диаграмма.

5. Описание автоматизируемых функций ИС

6. Диаграмма IDEF0.

7. Структура каждого отношения, включенного в физическую модель БД. ER-диаграммы.

8. Структурная схема иерархии форм приложения

9. Описание программного обеспечения

10. Программа и методика испытаний приложения

11. Основные результаты работы приложения.

Темы на выбор:

1. Информационная система управления материально-техническим снабжением

2. Информационная система сопровождения аудиторских проверок

3. Информационная система анализа финансовой устойчивости предприятия

4. Информационная система учета материальных ценностей

5. Прикладная система оптимизации расписаний и графиков работ

6. Автоматизированная система управления арендой недвижимости

7. Автоматизированная система учета складских ресурсов

8. Информационная система "регистратура поликлиник"

9. Электронный специализированный магазин

10. АРМ операциониста банка

11. АРМ секретаря-референта

12. АРМ руководителя малого предприятия

13. АРМ библиотекаря

14. Информационно-поисковая система "электронный архив документов"

15. Адаптация ПП 1С:Бухгалтерия для автоматизированного бухучета предприятия

16. Адаптация ПП 1С:Предприятие для анализа финансовой деятельности

предприятия

17. Маркетинговая информационная система предприятия

18. Информационная система уязвимых мест защиты информации

19. Автоматизация оценки эффективности внедрения информационной системы

20. Информационная система учета налоговых платежей предприятия

21. Экспертная система прогнозирования деятельности предприятия

22. Разработка системы защиты экономической информации предприятия

23. Информационная-обучающая система тестирования знаний студентов

24. Информационная система диспетчеризации транспортных потоков

25. Информационная система учета кадров предприятия (выбрана)

26. Разработка имитационной модели информационных систем

27. Автоматизация проведения валютно-финансовых расчетов по внешнеторговым

операциям

28. Автоматизация методов сбора и обработки коммерческой информации

29. Автоматизация расчетов надежности информационных систем

30. Автоматизация оценки адекватности моделей информационных систем

31. Информационная система ведения расчетов с дебиторами и кредиторами

(1С:Бухгалтерия)

32. Автоматизация многовалютного учета

33. Автоматизация оценки эффективности работы локальных вычислительных сетей

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По срокам желательно дней 10-15. Сейчас нужно оперативно выбрать тему для утверждения в вузе.

Есть образец для подражания - в нем 30 unit-ов (от пустых до 690 строк кода). Пример записки - 104 страницы, из них 78 строк занимает листинг (10 pt размер шрифта), 9 страниц скриншоты.

Не забывайте указывать цену и сроки.