Необходимо написать курсовые работы по: 1. Предмет: "системы автоматизации производства и ремонта вагонов" Тема-камера для сушки пиломатериалов с конвеером подачи:текстовая+ графическая часть. 2 . предмет: "проектирование вагонных депо и ремонтных заводов" 3. предмет: " организация и планирование ...
Разработать процедуру транспонирования матрицы N
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Необходимо выполнить следующий вид работы:
предмет: Эксплуатация и развитие компьютерных сетей
контрольная
по получению
Срок: Максимально быстро!
Тема: Разработать процедуру транспонирования матрицы N M (размер элемента L байтов).
Подробности: во вложении
При успешном выполнении гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой.
ICQ: 292669542
MailAgent: [email protected]
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