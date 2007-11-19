Контрольная работа

$8
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки268 просмотров
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Необходимо к 24 написать 2 контрольные работы по международному праву. Все подробности скину на почту или напишу в ICQ.

16 лет назад
T777
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
vladaley
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$8
Разочарование в человеке столь велико, что мы решили даже изменить предыдущий положительный отзыв, после которого и было принято решение сотрудничать с Еленой на постоянной основе, так качественно была выполнена первая работа (проект еще от 24 ноября 2007 года). Однако уже 18 апреля 2008 года очередной заказчик отказался от работы по управлению персоналом, которую выполнила Елена, мотивируя свое решение следующим комментарием: «Добрый, Вы полагаете, что у меня примут этот диплом? КЗоТ, о котором Вы так много написали, у нас давно отменили, если я не ошибаюсь. В первой главе одно и тоже 20 раз повторяется....». Письмо, разумеется, сохранено. Мы насторожились, хотя Елена уверяла, что диплом, на самом деле, хороший и она заслуживает выплаты хотя бы 4500 рублей вместо 6000. А окончательное прозрение пришло 3 июня 2008 года, после того как у Елены был для заказчика срочно куплен готовый диплом, который, как уверяла Елена, был заказан ей в прошлом году и защищен на 5. Происходило дело в марте 2008 года, а в конце мая диплом был возвращен на доработку с пометками в особо «интересных» местах – например, там, где 10% от 15.28 рублей почему-то превратились в 0.32, а не в 1.5, как это легко можно проверить. Судя по всему, преподаватель просто не понял, каким образом могла быть допущена такая глупая, нелепейшая, просто невообразимая ошибка. Также было непонятно, почему анализируемое предприятие «прыгает» из Санкт-Петербурга в Москву, оттуда «отправляется» в Махачкалу, а также по очереди то производит хлеб, то торгует компьютерами и оргтехникой. Вот часть переписки: Эльвира (11:12:33 3/06/2008) У меня к вам есть заказ/дозаказ. Помните я покупала у вас готовый диплом по ценообразованию? vladaley (11:12:41 3/06/2008) ага Эльвира (11:13:29 3/06/2008) Вообщем препод у них прочитал дипломы. Я уже вносила туда "косметические" исправления. Но теперь он потребовал много исправить. Естественно, за доп. плату. … vladaley (15:22:43 3/06/2008) там все посчитано правильно и данные видно Эльвира (15:23:05 3/06/2008) нет. Там даже проценты неправильно рассчитаны vladaley (15:29:45 3/06/2008) да ну... этот диплом в прошлом году на 5 сделат Эльвира (15:34:44 3/06/2008) 10% от 15.28 руб - 0.32 руб, а не 1.53. … vladaley (15:37:18 3/06/2008) ну я не очень перечитывала vladaley (15:37:30 3/06/2008) а с прошлого года уже не помню Исправлять диплом нам пришлось самим, для чего потребовалась дополнительная информация – для ознакомления с темой. И совершенно случайно (судьба!) на сайте Банка Рефератов среди других скачанных нами дипломов оказался… диплом, который «висит» там с 2001 года и который, по словам Елены, якобы в прошлом (2007!) был у нее заказан, ей сделан и защищен на «отлично», с изменением нескольких цифр и слов, которых уж лучше бы не было... Ссылка на него - http://www.bankreferatov.ru/db/M/737FD18D1A4F43FDC3256FDA004BDE2F Разместить здесь же текст диплома, который прислала Елена, мы не имеем возможности, но если этот вопрос Вас заинтересовал, мы перешлем Вам ее письмо с датой и вложенным файлом, и Вы сможете все сравнить сами. Более того: специально для интересующихся мы в копии текста диплома выделили «ляпы» и подписали их, чтобы Вы могли проследить увлекательную географию исследуемого предприятия, а также внезапные изменения в его названии и профиле. Теперь становится понятно, почему даже с подробным указанием неточных пунктов Елена отказалась делать исправления: как можно исправить то, что спасет только полная переработка? А получить деньги просто так ой как соблазнительно. Сотрудничать с этим исполнителем наша компания больше не будет, и вам не советуем. Впрочем, вполне вероятно, что Елена традиционно выполняет качественно только первый заказ – чтобы понравиться новому клиенту. Мы это проверили на себе, теперь очередь других. Кстати, все ее предыдущие работы мы тоже теперь проверим на наличие в Банке Рефератов, которые Антиплагиат, к сожалению, не учитывает, - не поленимся! Этот отзыв, с подробными координатами и приложенными файлами, мы разместим во всех возможных «черных» списках.
Работать с Эльвирой приятно, всегда вовремя оплата и главное положительный человек, можно спросить то, что интересно. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество.
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