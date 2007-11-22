"Теорія економічного аналізу" - выполнить задание

Разработка прототипа экспертной системы «[Тема будет позже. Cave]» Введение 1. Постановка задачи В данном разделе необходимо описать, почему вы считаете, что существует потребность в разработке такой ЭС (возможность, уместность, оправданность). Описать какие задачи должна решать ваша система. 2. Проектирование прототипа ЭС 2.1. Стадия ...