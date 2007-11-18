Разработка прототипа экспертной системы «[Тема будет позже. Cave]»

Введение

1. Постановка задачи

В данном разделе необходимо описать, почему вы считаете, что существует потребность в разработке такой ЭС (возможность, уместность, оправданность). Описать какие задачи должна решать ваша система.

2. Проектирование прототипа ЭС

2.1. Стадия идентификации

- описать цели;

- провести анализ информации, которой вы располагаете по теме разрабатываемой ЭС;

- оценить имеющиеся ресурсы;

- выделить задачи, подзадачи.

2.2. Стадия структурирования

- составить словарь ключевых слов предметной области;

- выделить основные понятия и проанализировать их (четкость, неопределенность …);

- выделить входные и выходные данные;

- определить связи между понятиями и охарактеризовать их (причинно-следственные и т.д.);

- построить таблицу и дерево решений;

- описать какие методы вы использовали на данной стадии;

- оценить полученную модель предметной области с точки зрения избыточности, непротиворечивости и полноты данных.

2.3. Стадия формализации

- выбрать модель представления знаний, наиболее подходящую для решения вашей задачи, и обосновать этот выбор;

- представить дерево решений с помощью выбранной модели представления знаний.

2.4. Стадия реализации

- проанализировать, с помощью каких инструментальных средств, целесообразно разрабатывать данную ЭС;

- описать используемые методы логического вывода;

- определить, какие требования предъявляются к интерфейсу;

- описать структуру проекта.

2.5. Стадия тестирования

- описать какие критерии вы использовали для тестирования вашей ЭС;

- оценить ее работоспособность с помощью ввода различных исходных данных.

3. Заключение

Сделать вывод о правильности выбранной модели представления знаний, выбранных инструментальных средствах и работоспособности вашего прототипа.

Приложение. Содержание базы знаний