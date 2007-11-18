Тема. Система автоматизированного учета студенческих ведомостей. Описание Система предназначена для автоматизированной распознавания цифровых изображений учебных ведомостей студентов. Модули системы 1) Подсистема захвата, предварительной обработки и сегментации данных. 2) Подсистема распознавания рукописных символов. 3) Подсистема систематизации и коррекции распознанной цифровой информации 4) Подсистема накопления иформации ...
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Разработка прототипа экспертной системы «[Тема будет позже. Cave]»
Введение
1. Постановка задачи
В данном разделе необходимо описать, почему вы считаете, что существует потребность в разработке такой ЭС (возможность, уместность, оправданность). Описать какие задачи должна решать ваша система.
2. Проектирование прототипа ЭС
2.1. Стадия идентификации
- описать цели;
- провести анализ информации, которой вы располагаете по теме разрабатываемой ЭС;
- оценить имеющиеся ресурсы;
- выделить задачи, подзадачи.
2.2. Стадия структурирования
- составить словарь ключевых слов предметной области;
- выделить основные понятия и проанализировать их (четкость, неопределенность …);
- выделить входные и выходные данные;
- определить связи между понятиями и охарактеризовать их (причинно-следственные и т.д.);
- построить таблицу и дерево решений;
- описать какие методы вы использовали на данной стадии;
- оценить полученную модель предметной области с точки зрения избыточности, непротиворечивости и полноты данных.
2.3. Стадия формализации
- выбрать модель представления знаний, наиболее подходящую для решения вашей задачи, и обосновать этот выбор;
- представить дерево решений с помощью выбранной модели представления знаний.
2.4. Стадия реализации
- проанализировать, с помощью каких инструментальных средств, целесообразно разрабатывать данную ЭС;
- описать используемые методы логического вывода;
- определить, какие требования предъявляются к интерфейсу;
- описать структуру проекта.
2.5. Стадия тестирования
- описать какие критерии вы использовали для тестирования вашей ЭС;
- оценить ее работоспособность с помощью ввода различных исходных данных.
3. Заключение
Сделать вывод о правильности выбранной модели представления знаний, выбранных инструментальных средствах и работоспособности вашего прототипа.
Приложение. Содержание базы знаний
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