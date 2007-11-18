Курсовая работа по психологии и педагогике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо срочно написать курсовую работу, содержание которой в приложении. Срок 2 дня.

Пишите ваши цены.

16 лет назад
NATM
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Система автоматизированного учета студенческих ведомостей

    $120

    Тема. Система автоматизированного учета студенческих ведомостей. Описание Система предназначена для автоматизированной распознавания цифровых изображений учебных ведомостей студентов. Модули системы 1) Подсистема захвата, предварительной обработки и сегментации данных. 2) Подсистема распознавания рукописных символов. 3) Подсистема систематизации и коррекции распознанной цифровой информации 4) Подсистема накопления иформации ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Курсовая по бухгалтерскому управленческому учету

    $40

    Необходимо выполнить к 26 ноября курсовую работу по предмету: "Бухгалтерский управленческий учет". Тема: Расчет нормативной себестоимости, цены и прибыли изделий. Краткое описание: "В курсовой работе на условном машиностроительном заводе, состоящем из трех цехов: первый и второй ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поиск курсовой

    $6

    Кто поможет найти курсовую "Анализ финансового состояния предприятия и его роль в оценкен инвестиционной привлекательности" отблагодарю в размере 120 рублей нужно только чтобы она соответствовала содержанию, и в конце курсовой были рекомендации по улучению и ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • "Теорія економічного аналізу" - выполнить задание

    Добрый день! Необходимо выполнить несложное задание по Теории эконом. анализа. Приложил файл. В файле присутствуют: 1. Суть задания и пример. 2. Список вариантов. Необходимо выполнить ТОЛЬКО 11-й ВАРИАНТ! Сдать задание необходимо в Word на украинском языке! Срок сдачи - не позднее ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка прототипа экспертной системы

    Разработка прототипа экспертной системы «[Тема будет позже. Cave]» Введение 1. Постановка задачи В данном разделе необходимо описать, почему вы считаете, что существует потребность в разработке такой ЭС (возможность, уместность, оправданность). Описать какие задачи должна решать ваша система. 2. Проектирование прототипа ЭС 2.1. Стадия ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Тест по статистике

    $20

    около 20 вопрососв (или небольших задачек) 40 минут сдача на веб сайте учебного заведения (дам логин и пароль) констпект и методичка имются http://weblancer.net/files/projects/315/31561/31561_2.doc конспект в приложении выполненные практические работы по курсу связь ICQ#: 327-455-909

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Высшая математика

    Необходимо выполнить следующий вид работы: контрольная по высшей математике. В заявках просьба указывать свой срок и общую цену. При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой. Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад