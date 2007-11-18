Курсовая по бухгалтерскому управленческому учету

Необходимо выполнить к 26 ноября курсовую работу по предмету: "Бухгалтерский управленческий учет".

Тема: Расчет нормативной себестоимости, цены и прибыли изделий.

Краткое описание: "В курсовой работе на условном машиностроительном заводе, состоящем из трех цехов: первый и второй — механические, третий — сборочный, обрабатывается и собирается определенная номенклатура деталей (10 наименований) и изделий (5 наименований). Известны состав и количество оборудования по цехам, сменность его работы, заданы маршрут и трудоемкость обработки деталей по операциям, нормы расхода материалов, часовые тарифные ставки и некоторые другие нормативно-справочные данные.

В данной курсовой работе необходимо рассчитать нормативную себестоимость деталей и изделий по цехам и заводу в целом, а также цену и прибыль по каждому изделию. Все расчеты должны быть сведены в таблицы, формы которых приведены в указаниях. По каждому разделу работы дается краткое описание существа вопроса, примеры и результаты расчета, их анализ. "

Есть очень подробная методичка!!!