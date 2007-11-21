Компьютерные методы в электродинамике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка148 просмотров
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Необходимо выполнить следующий вид работы:

Предмет Компьютерные методы в электродинамике

Вид работы контрольная

Объём полный

Тема работы

Срок выполнения 2 недели

Примечания: могут быть предоставены лекции

В заявках просьба указывать свой срок и общую цену.

При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой.

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, MailAgent или Skype.

ICQ: 292669542

MailAgent: [email protected]

Skype: rodis_ satory

16 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад