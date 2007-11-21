Срочно нужна дипломная работа

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки352 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно куплю дипломную проект на тему "Государственное регулирование развитием малого бизнеса на примере рекламных агентств" (государственное и муниципальное управление). Предложение действительно до 27 декабря 2007г.

16 лет назад
lyumi
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад