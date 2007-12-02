Задания по бухучету

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки145 просмотров
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Требуется решить несложные задания по бухучету, всего 4 задачи (составить веждомость учета материалов, рассчитать расходы и т.д.). Задание второго курса. Цена примерно 10 $. Пишите в личку чтобы получить задания, или на аську:

три-семь-три-900-два-один-шесть.

16 лет назад
russianboy
Россия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
MariaMj
Мария 
36 летИталия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$20
1 день
Отличная работа (выполнение задания по бухучету). Все правильно и вовремя. Быстро идет на контакт, легко договориться. Спасибо за сотрудничество.
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