Задания по бухучету

Разработка базы данных и приложения информационной системы «ОТДЕЛ КАДРОВ» Отдел кадров ведет списки принятых и уволенных работников, а также списки пенсионеров и работников, состоящих на воинском учете. Надо иметь возможность просматривать как списки работников всего предприятия ...