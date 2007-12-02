Задания по бухучету

Разработка базы данных и приложения информационной системы «ОТДЕЛ КАДРОВ» Отдел кадров ведет списки принятых и уволенных работников, а также списки пенсионеров и работников, состоящих на воинском учете. Надо иметь возможность просматривать как списки работников всего предприятия ...
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