Применение алгоритма самоорганизации

Разработка базы данных и приложения информационной системы «ОТДЕЛ КАДРОВ» Отдел кадров ведет списки принятых и уволенных работников, а также списки пенсионеров и работников, состоящих на воинском учете. Надо иметь возможность просматривать как списки работников всего предприятия ...
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Необходимо выполнить следующий вид работы:
предмет: Интеллектуальные информационные системы
Вид работы: Практическая часть
Объем: зависит от количества строк кода программы
Срок: 1 -1,5 недели
Более подробно: во вложении к проекту.
В заявках просьба указывать свой срок и общую цену.
При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой.
Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, MailAgent или Skype.
ICQ: 292669542
MailAgent: [email protected]
Skype: rodis_ satory
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