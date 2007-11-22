Курсовик по IT

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки244 просмотра
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Необходимо сделать курсовик по любой теме указанной в файле. Сроки до 15 декабря. Жду предложений.

16 лет назад
softddl
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
REM_REM
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 отзывов
16 лет назад
$120
Заказчик исчез, после предоставления плана работы. Деньги не потеряла, но потеряла время на сбор информации и подготовку материала. Две недели по всем известным мне адресам "кричала" - толку ноль...