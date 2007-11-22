Обзор по производству бутадиенстирольного каучука

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Необходимо выполнить следующий вид работы:

предмет: «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем автоматизации»

Вид работы: Курсовой проект

Объем: 50 листов, 4 чертежа (материалы в наличии)

Срок: 2 недели

Тема: "Автоматизация технологического процесса коагуляция латекса, промывка каучука, сушка и упаковка каучука"

НЕОБХОДИМО РАСШИРИТЬ ОБЗОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ БУТАДИЕНСТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА

В заявках просьба указывать срок и цену.

ICQ: 292669542

MailAgent: [email protected]

16 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад