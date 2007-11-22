Курсовой по Паскалю

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки223 просмотра
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Надо в короткие сроки доделать курсовой по паскалю.

Имеется уже исходники программы, осталось его набить контентом.

Цены, сроки указывайте.

Icq

Связываться буду только по icq.

16 лет назад
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Россия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
44 отзыва(-2)