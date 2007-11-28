Технология проектирования ПО

Задача по курсовой

Шаг 1. Провести анализ подсистемы "Приемная коммисия ВУЗа"(Приложение) (Вуз любой, лучше абстрактный), подготовить:

- USE-CASE диаграмма;

- диаграмма DFD (структурный подход WORD)

Шаг 2. Оформить в среде Rational Rose диаграммы:

- USE-CASE диаграмма (диаграмма варианта использования)

- диаграмма последовательностей для варианта использования

- диаграмма классов

- компонентная диаграмма.

Пояснительная записка (не менее 15 листов, не считая диаграмм как приложений) должна содержать:

1.Задание

2.Постановка вопроса

3.Содержание

4.Краткое описание информац. Системы.

5. Диаграммы

В качестве подсистем для выполнения курсовой работы может быть предложена следующая подсистема:

• приемная комиссия абитуриент подача документов

просмотр результатов

вступительные экзамены

получение документов

Можно использовать материал(рекомендуемый):

1.Вендров А.М. "Практикум по проектированию программного обеспечения" (толькор издания 2003 или 2004г.г., в издании 2006г. примера "Приемная коммисия"(правда поликлиники) нет, но они похожи по структуре.

2. Вендров А.М. "Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем".