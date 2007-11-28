Технология проектирования ПО

Не менее 20 стр. в Word. Нужна теоретическая часть (например, введение, описание формата DJVU, про существующие программы для работы с ним и т.д.) и описание (например, пошаговое) процесса создания DJVU-файла в одной из программ. По ...
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Задача по курсовой
Шаг 1. Провести анализ подсистемы "Приемная коммисия ВУЗа"(Приложение) (Вуз любой, лучше абстрактный), подготовить:
- USE-CASE диаграмма;
- диаграмма DFD (структурный подход WORD)
Шаг 2. Оформить в среде Rational Rose диаграммы:
- USE-CASE диаграмма (диаграмма варианта использования)
- диаграмма последовательностей для варианта использования
- диаграмма классов
- компонентная диаграмма.
Пояснительная записка (не менее 15 листов, не считая диаграмм как приложений) должна содержать:
1.Задание
2.Постановка вопроса
3.Содержание
4.Краткое описание информац. Системы.
5. Диаграммы
В качестве подсистем для выполнения курсовой работы может быть предложена следующая подсистема:
• приемная комиссия абитуриент подача документов
просмотр результатов
вступительные экзамены
получение документов
Можно использовать материал(рекомендуемый):
1.Вендров А.М. "Практикум по проектированию программного обеспечения" (толькор издания 2003 или 2004г.г., в издании 2006г. примера "Приемная коммисия"(правда поликлиники) нет, но они похожи по структуре.
2. Вендров А.М. "Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем".
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