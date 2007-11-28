Подготовка документов в формате DJVU

$15
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок181 просмотр
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Не менее 20 стр. в Word.

Нужна теоретическая часть (например, введение, описание формата DJVU, про существующие программы для работы с ним и т.д.) и описание (например, пошаговое) процесса создания DJVU-файла в одной из программ.

По сути это большой реферат.

См. также вложение.

16 лет назад
Cave
Беларусь
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов
Выбранный исполнитель
faust1987
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$15
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