Подготовка документов в формате DJVU

См. вложение. Пожалуйста, указывайте цену и сроки. Поскольку работа не срочная, я рассматриваю ее еще и как тестовое задание. Хотелось бы найти человека(ов) для постоянного сотрудничества. Если вы готовы регулярно делать подобные работы - обращайтесь, ...