Курсовая на Pascal + тестовое задание

Курсовая по статистике на тему: изучение влияния экологических ситутаций в регионах РФ на смертность населения. Объем работы - 20-25 стр. Срок исполнения - 1.12.2007.
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