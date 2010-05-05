Курсовая стандартизация в машиностроении

Разработать проект (в первой редакции) стандарта организации. (по продукции или производственному или бытовому процессу для населения) с двумя листами А4 - чертеж.

Задание по работе с описанием в архифе.

Работа нужна срочно в течение трех дней.

Стоимость 1500 руб.

Возможно готовый, но не распространяемый по сети.