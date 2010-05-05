Курсовая стандартизация в машиностроении

$60
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка135 просмотров
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Разработать проект (в первой редакции) стандарта организации. (по продукции или производственному или бытовому процессу для населения) с двумя листами А4 - чертеж.

Задание по работе с описанием в архифе.

Работа нужна срочно в течение трех дней.

Стоимость 1500 руб.

Возможно готовый, но не распространяемый по сети.

16 лет назад
kondor-1
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
eusi
61 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$60
3 дня
Нормальная работа
нормально