Три курсовых

$500
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны три курсовых

16 лет назад
kondor-1
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
arash
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад
Будьте осторожны работая с этим человеком: Это этот же человек что и WMID#136384012873 и WMID#016522035748. Абашев Вадим, e-mail: [email protected], ICQ: 441793869 телефон: моб: 8-922-503-89-86 Заказывал у человека не раз работы, большинство работ делает фактически не расчетом под выданное задание, а подбором среди готовых работ - используя при этом различного рода подобранные работы, включая и те которые имеют свободный допуск в интернете. В этот раз человек крайне сильно подвел меня как при отсутствии какого либо соответствия выданному заданию, как при последующих попытках сделать как надо, в итоге протянув по времени что больше некуда. На мое предложение сделай возврат проведенной мною оплаты пропал и скорее всего решит сменить все контакты. В итоге пришлось срочно заказывать выполнение у другого человека, а проведенную оплату за пустоту - возвращать так и нехочет - и не выходит на связь не по телефону, не по e-mail, не по ICQ, не по чату вм. Подана претензия на оба его wм, если не выйдет на связь будет подана жалоба в арбитраж wм.
Все ок, оплата вовремя без задержек, через веб мани, проблем никаких не было
  • Похожие заказы

  • Подготовка документов в формате DJVU

    $15

    Не менее 20 стр. в Word. Нужна теоретическая часть (например, введение, описание формата DJVU, про существующие программы для работы с ним и т.д.) и описание (например, пошаговое) процесса создания DJVU-файла в одной из программ. По ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Курсовая на PHP+MySQL

    Тема: создание инструментального средства для организации социологических опросов. Тематика опросов [можно выбрать любую]: 1.анкета абитуриента, поступающего вуз; 2.опрос студентов о качестве проведения занятий; 3.анкета студентов об организации досуга в вузе; 4.анкета о трудоустройстве по окончанию вуза; 5.любимые занятия в свободное время; 6.литературные ...

    PHPMySQL
    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Технология проектирования ПО

    $100

    Задача по курсовой Шаг 1. Провести анализ подсистемы "Приемная коммисия ВУЗа"(Приложение) (Вуз любой, лучше абстрактный), подготовить: - USE-CASE диаграмма; - диаграмма DFD (структурный подход WORD) Шаг 2. Оформить в среде Rational Rose диаграммы: - USE-CASE диаграмма (диаграмма ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Курсовая на Pascal + тестовое задание

    $15

    См. вложение. Пожалуйста, указывайте цену и сроки. Поскольку работа не срочная, я рассматриваю ее еще и как тестовое задание. Хотелось бы найти человека(ов) для постоянного сотрудничества. Если вы готовы регулярно делать подобные работы - обращайтесь, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Зачетная работа

    Предмет: Основы инженерного творчества Название, тема работы: Системный подход к решению противоречий. Срок - 30.11.07. Суть работы изложу на эл. почту или в аську.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Задания по бухучету

    $10

    Требуется решить несложные задания по бухучету, всего 4 задачи (составить веждомость учета материалов, рассчитать расходы и т.д.). Задание второго курса. Цена примерно 10 $. Пишите в личку чтобы получить задания, или на аську: три-семь-три-900-два-один-шесть.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Обзор по производству бутадиенстирольного каучука

    Необходимо выполнить следующий вид работы: предмет: «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем автоматизации» Вид работы: Курсовой проект Объем: 50 листов, 4 чертежа (материалы в наличии) Срок: 2 недели Тема: "Автоматизация технологического процесса коагуляция латекса, промывка каучука, сушка и упаковка каучука" НЕОБХОДИМО ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Курсовой по Паскалю

    Надо в короткие сроки доделать курсовой по паскалю. Имеется уже исходники программы, осталось его набить контентом. Цены, сроки указывайте. Icq Связываться буду только по icq.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад