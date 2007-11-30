Две контрольные по ТАУ (8 задач)

$38
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Две контрольные по ТАУ (8 задач) по 4 задачи в каждой контрольной. Надо сделать до 15.12.07 оплата 1000 руб. за обе.

16 лет назад
kondor-1
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
Gastarbeiter
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$38