Контрольная по материаловедению

задание по почте
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1. Магматические горные породы, их свойства, применение в строительстве.
2. Гидроизоляционные и кровельные материалы.
23. Значение характера макро- и микропористости на перераспределение температурных полей в объеме изделий.
54. Материалы из метаморфических пород: особенности строения, свойства и области их применения.
190. Сортамент прокатных изделий: сортовая сталь, листовая сталь, трубы и специальные виды проката.
172. Классификация и маркировка углеродистых сталей.
срок 2 дня, стоимость 400 руб.
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