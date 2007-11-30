Контрольная по материаловедению

$16
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка136 просмотров
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1. Магматические горные породы, их свойства, применение в строительстве.

2. Гидроизоляционные и кровельные материалы.

23. Значение характера макро- и микропористости на перераспределение температурных полей в объеме изделий.

54. Материалы из метаморфических пород: особенности строения, свойства и области их применения.

190. Сортамент прокатных изделий: сортовая сталь, листовая сталь, трубы и специальные виды проката.

172. Классификация и маркировка углеродистых сталей.

срок 2 дня, стоимость 400 руб.

16 лет назад
kondor-1
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
antztna
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$16
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