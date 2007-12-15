Прoект корпоративной ЛВС

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка130 просмотров
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Необходмо создать проект корпоративной ЛВС.

А также решить две задачи по дискретной матетматике.

Желательно до 15.12.07

E-mail: [email protected]

16 лет назад
Karolina7
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Julianaya
Julia Julia 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
$100