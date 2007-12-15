Прoект корпоративной ЛВС

задание по почте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходмо создать проект корпоративной ЛВС.
А также решить две задачи по дискретной матетматике.
Желательно до 15.12.07
E-mail: [email protected]
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