Реферат по этике

$20
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Тип работы: Реферат

Предмет: Этика

Тема работы: Проблема логического построения системы категорий деонтологической этики.

Объем работы: 20 страниц

Срок: 2-3 дня

ВУЗ: Московский университет МВД России

Детали:

1. Постраничные сноски на используемую литературу1

2. Не используйте учебник под редакцией Г.В. Дубова.

16 лет назад
kozavr
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
67 отзывов(-1)