Курсовой и лабораторные работы по КИСП

КИСП -комплексы инструментальных средств проектирования.

Знания базовые XML(курсач), ERWIN(3 лаба), Unify Team Developer 5.1(курсач)., SAL(последняя задача курсача - подробно при общении).

http://lorf.ru/bol/ - здесь все описано в каждой папке описание к лабе и софт для выполнения.

4 дирекотрии перекрестные связи присутствуют в кусовой работе и 3 лабораторной работы (3 лаба - начало курсача)

1 (LMOD_WIN.ZIP) и 2 (RMOD2002.ZIP) лабы - не зависимы друг от друга - выполнение 1 и 2, для знающего, примерно 4 часа, работа творческая. АККУРАТНО С СОХРАНЕНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ ВО ВСЕМ СОФТЕ (софт писали на кафедре), который необходим для работ, предупреждали о глюках в сохранении, приходилось делать все заново. Весь софт тоже классифицирован по папочкам. Все готов к выполнению работы, единственное для регистрации Team Developer 5.1 нужно зарегаться будет на http://www.unify.ru/. TREB6_KR.ZIP - полное задание на все с описанием как и что делать. VAR6_KR.ZIP - варианты. DOP_XML_MAG.ZIP - доп требования по XML. Предложения в личку.