Диплом по электронике

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки239 просмотров
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Тема: Разработка микропроцессорной системы обнаружения повреждений информационных кабелей.

Срок - 18.12.2007.

Предложения по стоимости жду от вас.

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16 лет назад
T777
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад