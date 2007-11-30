Контрольные по программированию

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок232 просмотра
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Необходимо сделать 2 контрольные

Тема: «Базовые конструкции языка Visual Basic»

Тема: «Макросы VBA»

Стоимость жду от вас.

Все подробности в аське или на е-мэйл.

Срок - чем быстрее, тем лучше.

16 лет назад
T777
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад