Контрольные по программированию

Господа! В приложении 4 задачки на ряды, числовые и функциональные, довольно несложные. Бюджет и сроки указаны. Заранее приношу свои извинения за скромный бюджет, если он кого-то из коллег-фрилансеров огорчит, но большего предложить не смогу. Условия ...