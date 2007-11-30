Контрольные по программированию

задание по почте
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Необходимо сделать 2 контрольные
Тема: «Базовые конструкции языка Visual Basic»
Тема: «Макросы VBA»
Стоимость жду от вас.
Все подробности в аське или на е-мэйл.
Срок - чем быстрее, тем лучше.
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