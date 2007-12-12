Нужно выполнить контрольную работу. Кратенько, листов на 8-10. 1. Методика обучения предметному рисованию детей с интеллектуальной недостаточностью (с натуры, по выбору). 2. Конспект занятия по дисциплине «ФЭМП (формирование элементарных математичесих представлений»: «Счет в пределах десяти». «Вчера, сегодня, ...
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Нужно выполнить лабораторную работу, целью которой является получения навыков поиска в базе данных по различным параметрам поиска (фильтрация и поиск). Программка должна быть выполнена в Fox Pro. За подробной информацией в личку.
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