Статистические данные по Австрии

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки171 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предмет: Экономическая статистика

Тема работы: Статистические данные по Австрии за последние 14 лет

Объем работы: 1 страница

Срок: 3-4 дня

ВУЗ: Плехановская академия

Детали:

необходимо заполнить таблицу (см.файл):

1 Численность с 1991 по 2006

2 ВВП на душу населения

3 НД- национальный доход

4 Валютный курс

5 Экономически активное население

6 Занятое население

7 Дефлятор ВВП-индекс потребительских цен.

8 Государственные потребительские расходы.

9 Частные потребительские расходы

10 Формирование основного капитала (Gross fiхed capital )(formation)

11. Прирост запасов ( валовые капиталовые вложения)

12. Экспорт ( млрд. евро)

13. Импорт ( млрд.евро)

14. Дефицит ( профицит) государственного бюджета

15. Стоимость экспорта основного экспортного продукта страны

16 естественный прирост населения

17 механический прирост населения ( миграция )

18 средний возраст населения

19 средняя продолжительность жизни

20 Зарплата и жалование ( wages and saleries).

16 лет назад
kozavr
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
67 отзывов(-1)
  • Похожие заказы

  • 3 контрольные по товароведению

    Предмет: Товароведение продовольственных товаров Тема1: Кисломолочные продукты. Тема2: Кондитерские товары. Тема3: Хлебобулочные изделия. Требования к К/Р.: контрольная работа должна содержать 20-30 стр. А4 в т.ч.: Содержание + Введение + Заключение + Список литературы. В основной части К/Р должно быть: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Реферат по этике

    $20

    Тип работы: Реферат Предмет: Этика Тема работы: Проблема логического построения системы категорий деонтологической этики. Объем работы: 20 страниц Срок: 2-3 дня ВУЗ: Московский университет МВД России Детали: 1. Постраничные сноски на используемую литературу1 2. Не используйте учебник под редакцией Г.В. Дубова.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Курсовой и лабораторные работы по КИСП

    КИСП -комплексы инструментальных средств проектирования. Знания базовые XML(курсач), ERWIN(3 лаба), Unify Team Developer 5.1(курсач)., SAL(последняя задача курсача - подробно при общении). http://lorf.ru/bol/ - здесь все описано в каждой папке описание к лабе и софт для выполнения. 4 дирекотрии ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Пару задачек по матану

    $7

    Господа! В приложении 4 задачки на ряды, числовые и функциональные, довольно несложные. Бюджет и сроки указаны. Заранее приношу свои извинения за скромный бюджет, если он кого-то из коллег-фрилансеров огорчит, но большего предложить не смогу. Условия ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Контрольная по материаловедению

    $16

    1. Магматические горные породы, их свойства, применение в строительстве. 2. Гидроизоляционные и кровельные материалы. 23. Значение характера макро- и микропористости на перераспределение температурных полей в объеме изделий. 54. Материалы из метаморфических пород: особенности строения, свойства и области их ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад