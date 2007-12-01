Предмет: Товароведение продовольственных товаров Тема1: Кисломолочные продукты. Тема2: Кондитерские товары. Тема3: Хлебобулочные изделия. Требования к К/Р.: контрольная работа должна содержать 20-30 стр. А4 в т.ч.: Содержание + Введение + Заключение + Список литературы. В основной части К/Р должно быть: ...
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Предмет: Экономическая статистика
Тема работы: Статистические данные по Австрии за последние 14 лет
Объем работы: 1 страница
Срок: 3-4 дня
ВУЗ: Плехановская академия
Детали:
необходимо заполнить таблицу (см.файл):
1 Численность с 1991 по 2006
2 ВВП на душу населения
3 НД- национальный доход
4 Валютный курс
5 Экономически активное население
6 Занятое население
7 Дефлятор ВВП-индекс потребительских цен.
8 Государственные потребительские расходы.
9 Частные потребительские расходы
10 Формирование основного капитала (Gross fiхed capital )(formation)
11. Прирост запасов ( валовые капиталовые вложения)
12. Экспорт ( млрд. евро)
13. Импорт ( млрд.евро)
14. Дефицит ( профицит) государственного бюджета
15. Стоимость экспорта основного экспортного продукта страны
16 естественный прирост населения
17 механический прирост населения ( миграция )
18 средний возраст населения
19 средняя продолжительность жизни
20 Зарплата и жалование ( wages and saleries).
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