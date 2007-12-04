Задачи по математике

Этот человек, не приятно произносить его имя, развел меня на 55$. Никому не советую иметь с ним дело, потому как сделал он это умело. Сначала я ему отправил работу без оплаты аванса, доверяя и считая, что он честный человек, в ответ он сказал , что ему некогда проверять работу, что проверит ее позже, и оплату произведет соответственно после проверки. Однако через пять дней он написал, что работой недоволен, не указав причину своего недовольства. Я пытался связаться с ним , но попытки были тщетны.Вроде казалось и репутация у него хорошая, но я убедился, что это не соответствует истине. Я считаю, что он выразил свое недовольство, чтоб не платить за профессионально выполненую работу .