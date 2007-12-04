Задачи по математике

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Тема работы: Задачи по высшей математике

Объем работы: что-то около 45 задач

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16 лет назад
kozavr
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
67 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Rainor
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$50
Человек просто неадекватен. Я это уже в начале почувствовал, но "оценил" это по достоинству позже, когда он прислал мне сфотографированные рукописные решения задач, вместо того чтобы сделать их в Ворде. Дальнейший диалог с шантажом и требованием немедленной оплаты работы без всякой ее проверки, только подтвердил впечатления. Вывод: малолетний недалекий мошенник.
Этот человек, не приятно произносить его имя, развел меня на 55$. Никому не советую иметь с ним дело, потому как сделал он это умело. Сначала я ему отправил работу без оплаты аванса, доверяя и считая, что он честный человек, в ответ он сказал , что ему некогда проверять работу, что проверит ее позже, и оплату произведет соответственно после проверки. Однако через пять дней он написал, что работой недоволен, не указав причину своего недовольства. Я пытался связаться с ним , но попытки были тщетны.Вроде казалось и репутация у него хорошая, но я убедился, что это не соответствует истине. Я считаю, что он выразил свое недовольство, чтоб не платить за профессионально выполненую работу .
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