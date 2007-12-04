Две задачи по ТЭЦ

$27
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка149 просмотров
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Сделать две расчетно-графические работы по ТЭЦ, задание в прикрепленном файле.

Срок 15.12.07. Стоимость 700 руб.

16 лет назад
kondor-1
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
Crash2207
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$27