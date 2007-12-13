Курсовое проектирование по деталям машин

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки190 просмотров
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Необходимо спроектировать привод к ленточному конвееру.

Все исходные данные и задание в приложении.

ICQ: 262-294-660

16 лет назад
formiks
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
alecad
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
16 лет назад
$20
С заданием справился на отлично, сроки не затягивал. Рекомендую.