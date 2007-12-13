Курсовое проектирование по деталям машин

Тема работы: Задачи по высшей математике Объем работы: что-то около 45 задач Не оставляйте, пожалуйста, заявки на часть задач - только если беретесь сделать все. Дробить не хотелось бы. Укажите, пожалуйста, цены за 7 дней и за ...