Задача на ассемблере

Сделать две расчетно-графические работы по ТЭЦ, задание в прикрепленном файле. Срок 15.12.07. Стоимость 700 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ввести с клавиатуры формулу,
Например: 22+(38-3)+12
Создать файл ААА.ТХТ и записать в него эту формулу. Вычислить ее значение и дописать его в файл.
Выдать содержимое файла на экран.
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