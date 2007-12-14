Задача на ассемблере

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки199 просмотров
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Ввести с клавиатуры формулу,

Например: 22+(38-3)+12

Создать файл ААА.ТХТ и записать в него эту формулу. Вычислить ее значение и дописать его в файл.

Выдать содержимое файла на экран.

16 лет назад
kotus
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
labNo6
Олег 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Спасибо Олегу! Все было сделано на высшем уровне.